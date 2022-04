Man moet bevrijd worden na botsing met bestelwagen en raakt zwaargewond in Houthulst

In de Melanedreef in Houthulst kwam het donderdagochtend tot een zwaar verkeersongeval waarbij drie gewonden vielen. De brandweer moest een bestuurder bevrijden uit zijn wagen. De man had er net een nachtshift opzitten en raakte levensgevaarlijk gewond.

Het ongeval gebeurde even na 6 uur in de Melanedreef, ter hoogte van de bocht om naar het plasticverwerkend bedrijf Socaplast te gaan. Een Franstalige man had er net zijn nachtshift in het bedrijf opzitten en wou huiswaarts keren. Ter hoogte van de T-splitsing op de Melanedreef kwam hij zwaar in botsing met een grote bestelwagen. In die bestelwagen zaten twee werknemers van een schrijnwerkersbedrijf uit Houthulst die op weg waren naar hun werk.

De chauffeur probeerde uit alle macht nog om een botsing te vermijden, maar het was te laat. Er volgde een zware klap. De bestelwagen eindigde tegen een boom naast de weg en kwam tot stilstand op de zijkant in een weide. De boom begaf het. Beide mannen raakten lichtgewond en konden zelf uit de bestelwagen klimmen.

Aanspreekbaar

De Franstalige man in zijn Peugeot werd weggeslingerd en zat gekneld in het voertuig. De politie, ambulance, MUG en brandweer kwamen toegesneld. “Bij aankomst zat de man stevig gekneld, maar was hij wel bij bewustzijn en aanspreekbaar”, zegt kapitein Dominique Parmentier van post Langemark-Poelkapelle. “We konden hem bevrijden, waarna hij zwaargewond werd overgebracht naar het ziekenhuis.”

Omdat niet meteen duidelijk was of de man in levensgevaar verkeerde, werd de plaats in beslag genomen en werd gewacht op nieuws uit het ziekenhuis. De Melanedreef was daardoor plaatselijk een uur lang volledig versperd en werd daarna deels terug vrijgegeven. (JH)