Man in levensgevaar na aanrijding door kusttram

Maandagmorgen rond halftien gebeurde in Jules de Troozlaan in Blankenberge een ongeval met de kusttram. Door een nog onduidelijke reden kwam een persoon onder de tram terecht. Hoe dat precies kon gebeuren wordt onderzocht.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Om de man te kunnen bevrijden moest de tram opgetild worden. De man werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Door het ongeval was alle tramverkeer onderbroken. Er werden dan ook vervangbussen ingezet. De reizigers die op de tram zaten werden aan het station opgevangen. De bestuurder van de tram was na het voorval in shock. Na een uur kwam het tramverkeer weer op gang.