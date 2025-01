Man (39) krijgt geldboete nadat hij tegen wagen rijdt net wanneer zeventiger koffer uitlaadt: “Slachtoffer zat geklemd tussen twee voertuigen”

Een 39-jarige Oostendenaar veroorzaakte vorig jaar een verkeersongeval in de Amsterdamstraat in Oostende. De dertiger botste tijdens het rijden om onverklaarbare reden tegen de achterkant van een andere wagen, waar net een 73-jarige man aan de koffer stond. Het slachtoffer raakte even geklemd tussen twee voertuigen. De politierechter besloot de automobilist een geldboete te geven.

Het verkeersongeval gebeurde op 27 februari vorig jaar in de Amsterdamstraat in Oostende. Een 73-jarige man was samen met zijn vrouw en een bevriend koppel op uitstap geweest toen ze opnieuw thuiskwamen. De zeventiger wilde zijn vrouw die slecht te been was helpen door haar rollator uit de koffer te halen. Net op dat moment werd de man aangereden door een aankomend voertuig, bestuurd door een 39-jarige man. Door de aanrijding raakte de zeventiger geklemd tussen twee bumpers. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en het slachtoffer werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Uitspraak

De dertiger legde kort na de aanrijding een negatieve ademtest af. De man stond woensdagochtend wel terecht in de politierechtbank. “Het ongeval maakte een grote indruk na op mijn cliënt”, zegt de advocaat. “Na het ongeval heeft de man ook contact gezocht met het slachtoffer, omdat hij zo bezorgd was.” Hoe het ongeval kon gebeuren blijft onduidelijk. De Brugse rechter besloot de man een geldboete op te leggen van 400 euro, waarvan de helft met uitstel.