Man (30) met step gewond na aanrijding op het fietspad

In Oostende gebeurde donderdagavond een verkeersongeval waarbij een man op een step werd aangereden. De stepper werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde om 17.15 uur op de hoek van de Stationsstraat met de Oudenburgsesteenweg. Een 49-jarige autobestuurder kwam er uit de Stationsstraat gereden en wou de Oudenburgsesteenweg rechtsaf slaan in de richting van Oudenburg. Op hetzelfde moment reed een 30-jarige man met zijn step op het fietspad in de Oudenburgsesteenweg in de richting van Oostende. De bestuurder van de wagen merkte de stepper echter niet op. De man probeerde met zijn step nog uit te wijken, maar kon een aanrijding niet meer vermijden. De man viel met een smak op de grond en werd nar het ziekenhuis gebracht. “Ondanks de stevige smak, stelt de man het goed”, duidt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “Geen van de betrokkenen legden een positieve ademtest af. Onze diensten hebben de nodige vaststellingen gedaan.”