Man (24) uit Alveringem onderkoeld nadat hij met auto op dak in gracht eindigt

Een 24-jarige jongeman uit Alveringem had in de nacht van donderdag op vrijdag veel geluk bij een verkeersongeval in Steenkerke bij Veurne. Hij belandde om 4 uur met zijn wagen op zijn dak in de gracht, waar water in stond. Hij moest door de brandweer bevrijd worden en werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagnacht om 4 uur op de Ieperse Steenweg in Steenkerke bij Veurne. Een 24-jarige jongeman reed met zijn Ford B-Max op de weg toen hij om een onbekende reden de controle over het stuur verloor. Hij belandde naast de weg en dook daar de gracht in. Door het manoeuvre belandde zijn wagen op zijn dak in de gracht. Daar zat water in, maar gelukkig niet in die mate dat er voor de man verdrinkingsgevaar dreigde.

Onderkoeld

Hij slaagde er zelf niet in om uit het wrak te kruipen, maar kon wel de hulpdiensten nog bellen. De brandweer kwam toegesneld om de jongeman uit zijn hachelijke situatie te bevrijden. Een MUG-arts voerde daarna een medische check-up uit waaruit bleek dat hij niet gewond was geraakt. Door de duik in de gracht was hij wel onderkoeld geraakt. Daarom moest hij toch naar het ziekenhuis in Veurne worden gebracht om zich te laten verzorgen. Zijn Ford werd getakeld en de politie Spoorkin voerde de nodige vaststellingen uit. Er was nauwelijks verkeershinder. (JH)