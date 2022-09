Luc (61) overlijdt nadat hij met fiets ten val komt en nek breekt

Een glad wegdek, een valpartij en een dramatisch einde. Komenaar Luc Finet (61), kwam vrijdag met de fiets ten val en brak zijn nek. Hulp kon niet meer baten, de man overleed ter plaatse.

“Een handige harry, een mens met een passie voor de oorlogsgeschiedenis en een vriend uit de duizend.” De wereld van zowel familie als vrienden van Luc kwam vrijdag abrupt tot stilstand nadat hij met de fiets ten val kwam.

“Sinds hij in pensioen was had hij het fietsen ontdekt”, klinkt het bij Lucie Finet. De dochter van Luc kan met moeite haar emoties verbergen wanneer ze spreekt over haar vader, haar held. “Zijn eerste ritjes waren er van enkele tientallen kilometers maar hij had de smaak te pakken. 20 kilometer werden er 40, 40 kilometers werden er zelfs meer dan 150. Papa reed ook al stukken van Paris-Roubaix en was nu volop aan het trainen voor de beklimming van de Mont Ventoux. Tijdens één van die trainingen is het dan ook dramatisch fout gelopen.”

Luc vertrok afgelopen vrijdag, zoals gewoonlijk, met de fiets om terug enkele kilometers in de benen te krijgen. “Hij reed een vast parcours dat hem tot in Ieper bracht”, zucht Lucie. “De wegen lagen er nat en glad bij en tijdens het nemen van een bocht kwam hij ten val. Samen met de fiets eindigde de valpartij in de gracht maar het kwaad was al geschied. De impact was zodanig hard dat papa zijn nek brak. Hulp kon niet meer baten.”

Luc begon zijn loopbaan bij de toenmalige Rijkswacht en kwam zo in Templeuve terecht. Hij kende ook nog een passage in Komen-Waasten maar werkte tot aan zijn pensioen in 2019 als hoofdinspecteur bij de politie van Moeskroen. In zijn vrije tijd was de man gepassioneerd bezig met de oorlogsgeschiedenis en had hij reeds 2 boeken op zijn naam staan. Het script voor een derde boek, een naslagwerk over de rol van Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog, lag klaar voor druk bij de uitgeverij.

Luc laat een vrouw, 2 dochters en 3 kleinkinderen na. De begrafenis vindt plaats op 28 september om 10 uur, in de aula van uitvaartcentrum Dekimpe.