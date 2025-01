Kleine bestelwagen belandt in de gracht

Donderdagmorgen even voor halfnegen gebeurde in de Ruweschuurstraat in Oedelem een verkeersongeval. Door een nog ongekende reden verloor de bestuurder van een kleine bestelwagen de controle over zijn voertuig en belandde in de gracht.

Omdat de man niet op eigen kracht zijn wagen kon verlaten werd de brandweer erbij gehaald. Eens uit de wagen kreeg de bestuurder in de ambulance de eerste zorgen toegediend. Op het ogenblik van het ongeval was het niet glad. Er waren ook geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De wagen diende getakeld te worden.