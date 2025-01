KIJK – Meerdere gewonden na frontale botsing op N58 in Geluwe

Bij Wervik gebeurde donderdagavond een zware frontale aanrijding tussen twee voertuigen, vlakbij het op- en afrittencomplex van autosnelweg A19.

Volgens de eerste vaststellingen van politiezone Arro Ieper was daar een voertuig aan het spookrijden. Het kwam tot een frontale botsing. Daarbij vielen verschillende gewonden en één persoon zou in levensgevaar zijn. Door het ongeval was er heel wat verkeershinder op en rond het afrittencomplex dat afgesloten werd. (lees verder onder de video)



Brandweer Westhoek kreeg om 19.07 een oproep om een persoon te bevrijden uit een voertuig. Ter plaatse bleken drie van de vier inzittenden, onder wie de bestuurder, gekneld te zitten in een auto. De vier inzittenden zouden gewond tot zwaargewond zijn. Het andere voertuig was een rood busje. Daarin bleken negen Poolse arbeiders te zitten. Onder hen raakten drie tot vier inzittenden eerder lichtgewond.

Zes ambulances, een paramedisch interventieteam (PIT) en een mobiele urgentiegroep (MUG) kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen. De gewonden werden overgebracht naar vier ziekenhuizen in Ieper, Menen, Kortrijk en Roeselare. (TP)