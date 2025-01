KIJK – Drifter veroorzaakt ongeval met BMW: “Dit is al langer probleem in Minervastraat”

Zaterdagmorgen 11 januari richtte een jongere die al driftend met zijn BMW op de lus op het einde van Minervastraat (achter het Frunpark) de controle over het stuur verloor heel wat schade aan. “Hij knalde tegen een auto van een klant aan die op zijn beurt tegen twee ramen werd gekatapulteerd. Het gebouw moest gestut worden. Ik kan al een hele video maken over wat hier allemaal gebeurt”, zegt Siebert Verfaillie (33) van de gelijknamige autohandel.

Siebert Verfaillie heeft al sinds 2018 zijn zaak in de Minervastraat, de site ontwikkeld door WVI en de stad Izegem waar auto gerelateerde bedrijven hun onderkomen hebben. “Sinds twee jaar wonen we hier ook, we slapen ook langs de straatkant”, zegt hij. En wat hij te horen en te zien krijgt, tart soms alle verbeelding. “Vorige woensdag was er sneeuw aangekondigd, in totaal kwamen toen een zevental jongeren hier driften. Omdat het aangekondigd was, had ik ook al de wagens die op mijn parking vooraan staan, elders geplaatst. Twee jaar geleden gebeurde hier al een ongeval, zaterdag was het opnieuw van dat. Ik heb het al meermaals laten weten aan de politie, ook vanuit de stad gebeurde tot nu toe niets. Ik ben ook jong geweest, maar dit is er toch zwaar over. De kosten zullen al snel tot 10.000 euro op lopen. Mijn klant is mee gedupeerd, zelf heb ik al de ‘loping’ om dit in orde te krijgen. En de vorige keer moest ik anderhalf jaar wachten op het geld van de verzekering. Dat mag je dus zelf voor schieten. Ik hoop dat de stad overweegt om hier de straatinfrastructuur aan te passen, zodat dit niet meer gebeurt.”