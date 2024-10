KIJK – Chauffeur verliest controle over stuur en rijdt tegen elektriciteitspaal

Maandagavond even voor 20 uur verloor de bestuurder van een personenauto in de Oude Sluissedijk in Damme de controle over zijn stuur en kwam frontaal tegen een elektriciteitspaal terecht.

Door de botsing kwamen enkele elektriciteitskabels los. Die bengelden net boven de rijbaan. De hulpdiensten kwamen ter plaatste om de gewonde bestuurder naar het ziekenhuis over te brengen en, omdat het om een elektrisch voertuig ging, om de hoogspanning af te schakelen voor de wagen kon getakeld worden.

Ook nutsmaatschappij Eandis kwam ter plekke om de schade aan de paal en de loshangende kabels te herstellen. Door het voorval werd de straat tijdelijk afgesloten.



© JVM

© JVM