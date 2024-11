KIJK – Bestuurder naar ziekenhuis en wagen in gracht na ongeval in Damme

Woensdagavond even voor 23.30 uur gebeurde in de Nieuwstraat in Moerkerke bij Damme een ongeval.

Om een nog ongekende reden verloor de bestuurder van een kleine personenauto die in de richting van de Brieversweg reed, de controle over zijn wagen. Hij raakte van de weg en reed tegen een boom. Door de impact kwam de wagen aan de andere kant van de weg in de gracht terecht.

De bestuurder werd naar het ziekenhuis overgebracht. De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde worden door de politie onderzocht. Door het ongeluk was de Nieuwstraat versperd maar gezien het late uur vormde dat geen probleem.

(JVMA)

© JVMA

© JVMA

© JVMA