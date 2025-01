Jongen van 12 sterft bij dodelijk ongeluk op E40 in Veurne

Op de E40 in Veurne gebeurde er woensdagnacht een dodelijk ongeval. Een BMW met Engelse nummerplaten die richting de grens reed ging over de kop en belandde in de berm. Een van de inzittenden werd daarbij uit de wagen geslingerd en overleefde dat niet. Het gaat om een jongen van 12 jaar oud. Er vielen ook meerdere andere gewonden. Het parket onderzoekt de oorzaak.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagnacht rond 1.15 uur op de E40 ter hoogte van de oprit richting Frankrijk. Wat er precies gebeurde is nog niet helemaal duidelijk. Er waren geen getuigen en de hulpdiensten werden verwittigd via de automatische noodassistentie in de BMW X5 die een noodoproep deed naar de alarmcentrale. Daarbij werd gemeld dat de auto over de kop was gegaan, werd de locatie meegegeven en snelden de medische hulpdiensten, de wegpolitie en de brandweer met de signalisatie toe. Pas bij aankomst bleek het om een dodelijk ongeval te gaan.

Uit auto geslingerd

De BMW X5 met Engelse nummerplaten reed er richting de grens met Frankrijk waarna de bestuurder om een onduidelijke reden van de weg af ging. Dat gebeurde voorbij de afrit van Veurne en de brug over de N8, ter hoogte van de oprit om richting Frankrijk te gaan. Of de gevallen sneeuw en een eventueel glad wegdek of ijsplek daarvan de oorzaak zijn is niet duidelijk. In ieder geval kwam de BMW op zijn dak in de zachte berm terecht tussen de E40 en de oprit van Veurne. Naar verluidt zaten zes inzittenden in de wagen, die een zevenzitter is. Een van die inzittenden werd uit de auto geslingerd en overleefde die klap niet. Het gaat om een jongen van 12 jaar. Ook andere inzittenden raakten gewond, van wie een zwaar.

Bus schampt politiewagen

Het parket besliste een deskundige ter plaatse te sturen om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden van het ongeval. De oprit bleef daardoor zowat de ganse nacht afgesloten. Op de E40 zelf was er dan weer geen verkeershinder. In de nasleep van het ongeval gebeurde nog een tweede ongeval: een touringbus met eveneens Engelse nummerplaten week op de E40 iets te veel van de rijbaan af en schampte daarbij een politievoertuig dat op de pechstrook stond, om het ongeval aan te geven. Daarbij vielen geen gewonden en bleef de schade beperkt.

“Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken”, klinkt het om halftien bij het parket. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de slechte weersomstandigheden en aquaplaning op de weg, in combinatie met een niet-aangepaste snelheid mogelijk de oorzaken zijn van het ongeval. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Het onderzoek loopt verder.” (JH)