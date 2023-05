Jongen (12) in levensgevaar na ongeval aan schoolpoort in Torhout: Slachtoffer haperde aan fietser naast hem

Bij een ongeval aan de Middenschool Sint-Rembert in Torhout heeft een twaalfjarige jongen uit de genoemde stad vrijdagochtend levensbedreigende verwondingen opgelopen. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De jongen kwam in botsing met een wagen.

Het ongeval deed zich rond 8 uur voor in de buurt van de Middenschool Sint-Rembert in Torhout. In de Sint-Jozefstraat, al enkele jaren ingericht als fietsstraat, kwam het tot een aanrijding tussen een 12-jarige fietser en een personenwagen, bestuurd door een 18-jarige jonge vrouw uit Ichtegem. De jongen, die in Torhout woont en schoolloopt in het tweede jaar van de genoemde middenschool, liep bij het incident levensbedreigende verwondingen op. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis AZ Delta in Rumbeke.

Het Brugse parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. “Volgens de eerste vaststellingen van de deskundige is het slachtoffer bij het ongeval in Torhout blijven haperen aan de fietser naast hem”, laat het parket vrijdagavond weten. “Daardoor kwamen ze allebei ten val. Het slachtoffer belandde op de rijstrook voor de tegenliggers, waardoor de wagen die voorbijreed een aanrijding niet meer kon vermijden.”

(JVM/JS/Belga)