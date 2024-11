Jonge koerier (21) van bpost zwaargewond nadat hij half uur gekneld zit in wagen in Ichtegem

Een 21-jarige jongeman die reed als koerier voor bpost raakte woensdagavond zwaargewond na een verkeersongeval in Ichtegem. De man verloor de controle over het stuur en botste op een boom. “De auto was behoorlijk verhakkeld en we hadden een half uur nodig om hem uit zijn bestelwagen te bevrijden”, zegt Alain Crombez van de brandweer. De jongeman raakte zwaargewond.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagavond even na 21:00 uur op de Kortemarkstraat in Ichtegem, net voorbij de grens met Kortemark. De straat is daar recent heraangelegd.

Een 21-jarige man uit Brugge reed als koerier rond voor pakjesbedrijf bpost en reed met zijn Renault Trafic op de Kortemarkstraat in de richting van de Diksmuidebaan. Na een flauwe bocht ging hij om een onduidelijke reden plots van de weg af en verloor de controle van zijn stuur.

Hij verliet de rijbaan, reed een tiental meter met het linkervoorwiel over de zachte berm en knalde daar frontaal op een boom. Door de zware impact werd zijn bestelwagen weggeslingerd en kwam hij tot stilstand in het midden van de rijbaan.

Half uur gekneld

De medische hulpdiensten, politie en brandweer werden opgeroepen. “Wij werden opgeroepen om een persoon uit de bestelwagen te bevrijden”, zegt Alain Crombez van de brandweer van Torhout.

“De man zat stevig gekneld en we moesten het portier afknippen om bij hem te raken. De man kreeg intussen de dringendste zorgen van de MUG-arts en na een half uur konden we hem uit de bestelwagen krijgen. Hij was bij bewustzijn toen hij bevrijd werd.”

Eenmaal bevrijd kreeg de man de dringendste zorgen ter plaatse. “Daarna werd hij zwaargewond maar niet in levensgevaar naar het ziekenhuis van Roeselare gebracht”, meldt Annemie Wittesaele van politiezone Kouter.

“Zijn wagen werd getakeld.” De bestelwagen is total loss. Door het ongeval was de Kortemarkstraat lange tijd versperd.

(JH)