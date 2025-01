Jonge chauffeur slipt in de sneeuw en belandt tegen Trofeeshop

Een jonge chauffeur onderschatte woensdagavond de gladheid van de sneeuw en knalde met zijn BMW tegen de voorgevel van het Trofeeatelier, de trofeezaak langs de Kleine Bruanestraat in Roeselare. De schade is er aanzienlijk.

De sneeuw zorgt niet enkel voor sneeuwpret, maar op verschillende plaatsen ook voor ellende. Zo ook woensdagavond langs de Kleine Bruanestraat in Roeselare. Een jonge chauffeur kwam er vanuit de Mandellaan aangereden. De bestuurder van de BMW verloor in de sneeuw de controle over het stuur van zijn wagen. Die knalde tegen een aanhangwagen die voor het Trofeeatelier geparkeerd stond. De BMW tolde en belandde uiteindelijk tegen de voorgevel van de trofeewinkel. De schade aan de muur en het raam is aanzienlijk.

Gasinstallatie geraakt

“Mijn moeder woont naast de winkel. Ze belde me onmiddellijk op” aldus zaakvoerder Tom Kesteloot. Hij snelde ter plaatse. “Bij aankomst was ook de brandweer er al aanwezig. Bij het voorval was ook de gasinstallatie geraakt. Die werd onmiddellijk afgesloten.”

De chauffeur van de BMW kwam bij het ongeval met de schrik vrij. Tom zit wel met de handen in het haar. “Metselwerken zijn nodig om het muurtje te herstellen en er moet ook een nieuw raam komen. Medewerkers van de stad kwamen gelukkig nog woensdagavond langs om het raam toe te timmeren.” In afwachting van de herstellingswerken blijft de winkel wel nog open. “Ik heb veel werk voor tal van sportverenigingen en steden. Dat mag zeker niet blijven liggen.”

Zoveelste tegenslag

Tom hoopt dat 2025 hem de komende maanden beter gezind is. “De voorbije jaren kenden we verschillende tegenslagen. Storm Eunice bracht heel wat schade aan de achterzijde van de zaak aan, we werden het slachtoffer van een inbraak en mijn geparkeerde wagen was na een aanrijding rijp voor de schroothoop. De tegenslagen mogen nu wel stoppen.”