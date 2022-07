Izegemnaar (34) overleden na ongeval op E403 richting Brugge

Vrijdagmorgen omstreeks 1 uur gebeurde op de E403 net voor de afrit Torhout in de richting van Brugge een bijzonder zwaar ongeval. Het slachtoffer is een 34-jarige jongeman uit Izegem.

De omstandigheden waarin het ongeval gebeurde zijn nog onduidelijk, maar vermoedelijk reed een auto achteraan in op een vrachtwagen. De klap was niet min. De auto kwam tegen de vangrail langs de linkerkant van de snelweg terecht. De brandweer kreeg een oproep om de wagen die mogelijks vuur dreigde te vatten te blussen.

Bij aankomst bleek het om een ongeval met dodelijke afloop te gaan. Het is momenteel nog niet duidelijk hoeveel personen in de auto zaten. Door het ongeval lag de weg bezaaid met brokstukken en was de autosnelweg volledig versperd.

Na meer dan een uur wachten konden personenwagens rechtsomkeer maken en in tegengestelde richting weer richting oprit Lichtervelde rijden. Vrachtwagens konden niet keren en bleven staan. De snelweg was nog uren afgesloten.

Volgens een getuige zou het om een motorrijder gaan en dus niet om een auto zoals aanvankelijk verteld werd. Het parket wil voorlopig nog niet reageren. “Het parket kan bevestigen dat zich afgelopen nacht een dodelijk verkeersongeval heeft voorgedaan in Torhout. Meer informatie over de precieze omstandigheden zal wellicht pas later vandaag bekendgemaakt worden”, klinkt het bij het parket.