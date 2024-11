Hinder op E17 in Aalbeke door gekantelde vrachtwagen

Op de E17 in Aalbeke richting Frankrijk is dinsdagochtend omstreeks 5 uur een ongeval gebeurd. Een bestuurder merkte een stilstaande wagen op en stapte uit. Kort daarna reed een vrachtwagen in op zijn lege bestelwagen. Niemand raakte gewond, meldden de hulpdiensten.

Een bestuurder merkte op dat een voertuig stilstond langs de rechterrijstrook. Hij besloot om te stoppen, zette zijn knipperlichten aan en ging kijken wat er aan de hand was. De bestuurder van het voertuig was blijkbaar in slaap gevallen. Op dat moment reed een vrachtwagen echter in op de stilstaande lege bestelwagen. De vrachtwagen gevuld met tomaten kantelde en versperde de rijweg.

De schade aan de bestelwagen is groot. © JDr

De brandweer is nog bezig met de rijweg vrij te maken. Daardoor kan het verkeer slechts over één rijstrook en is er nog steeds hinder. (Belga/JDr)