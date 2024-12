Heel wat blikschade na botsing met meerdere voertuigen aan bekende parenclub

Iets na 23 uur zaterdagavond botsten drie wagens met elkaar op de Brugsesteenweg in Hulste ter hoogte van privaatclub Acanthus. Door de klap raakten ook verschillende geparkeerde wagens langs de kant van de weg beschadigd. De weg was ruim anderhalf uur afgesloten.

Zaterdagavond voor de kerstvakantie, dat betekent veel volk in Acanthus in Hulste, de grootste erotische privaatclub van de Benelux. Ondanks dat er maatregelen werden genomen, blijft het op zulke dagen toch een drukte van jewelste, met heel wat geparkeerde wagens langs de Brugsesteenweg.

Omstreeks 23 uur zorgde dat voor heel wat brokken na een botsing. Volgens omstaanders wou een wagen draaien op de weg, waarna een tweede wagen erop knalde. Bij die aanrijding raakte ook nog een derde voertuig betrokken. Door de knal raakten ook nog minstens drie andere geparkeerde voertuigen betrokken.

Weg afgesloten

De hulpdiensten werden meteen opgetrommeld. Uiteindelijk raakte niemand zwaar gekwetst. Zeker één vrouw werd wel uit voorzorg afgevoerd met pijn in de borst. Het ongeval zorgde wel voor heel wat blikschade. De Brugsesteenweg lag bezaaid met brokstukken, vier wagens moesten worden getakeld.

Door het ongeval besloot de politie de Brugsesteenweg af te sluiten. Verkeer moest omrijden via de Hulstemolenstraat of Barzestraat en de Lendeledestraat of Brugsestraat. Door de vele schade en de intensieve takelwerken was de weg ruim anderhalf uur afgesloten. (JDr)