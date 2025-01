Grote verkeershinder op N8 nadat vrachtwagen heel wat lading slib verliest

Op de N8 in Alveringem was er woensdagochtend grote verkeershinder nadat een vrachtwagen over een ruime afstand meerdere ladingen slib verloor. Het leidde tot een verkeersinfarct en ook voor de hulpdiensten was het moeilijk passeren om tot bij een interventie te raken.

Het incident gebeurde woensdagochtend rond 9.30 uur op de N8 in Alveringem, tussen de Nieuwe Herberg in Hoogstade en de verkeerslichten aan het kruispunt met de Gouden-Hoofdstraat. Een vrachtwagen dat in de regio een lading slib was gaan afhalen reed er in de richting van Veurne toen het over een grote afstand grote ladingen slib verloor. Die kwamen allemaal op de weg terecht wat leidde tot een gevaarlijke situatie. Attente weggebruikers konden de trucker wijzen op het probleem waarna die zijn vrachtwagen aan de kant zette. “Het ging om een bedrijf uit Gent waarvan de vrachtwagen af te rekenen kreeg met een mechanisch defect aan de achterklep”, zegt commissaris Geert Verslype van Spoorkin. “Daardoor lag er heel wat smurrie op de baan.”

De brandweer kwam ter plaatse om alles op te ruimen en was daar een hele tijd mee bezig. Het leidde tot een verkeersinfarct op de N8 en verder nog in Veurne, waardoor het voor de hulpdiensten moeilijk was om vlot tot bij een andere interventie te raken, waaronder een brand in een bedrijf op de industriezone van Veurne. Andere korpsen werden ook opgeroepen. (JH)