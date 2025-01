Geen trams tussen De Panne en Nieuwpoort nadat vrachtwagen tramkabel afrijdt

Er rijden woensdagmiddag geen trams tussen De Panne en Nieuwpoort nadat een vrachtwagen een bovenleiding afreed ter hoogte van het Stationsplein in Adinkerke. Hoe lang de hinder zal duren is onduidelijk.

Het incident deed zich woensdag kort voor de middag voor ter hoogte van het Stationsplein aan de achterzijde van Plopsaland in Adinkerke. Een vrachtwagen van uitzonderlijk vervoer, een dieplader met een kraanarm, reed er een tramlijn af. Daardoor rijden er geen trams tussen Adinkerke en Nieuwpoort maar De Lijn zette wel pendelbussen in. De Lijn zelf is momenteel aanwezig in Adinkerke om de leiding te herstellen. Hoe lang de hinder zal duren is niet duidelijk. Bij het incident vielen gelukkig geen gewonden. Er is ook verkeershinder want auto’s kunnen niet door van de Stationsstraat naar het Stationsplein en van de Langeleedstraat naar de Zwartenhoekstraat. De politie is aanwezig om het verkeer te regelen. (JH)