Fransman even in levensgevaar nadat wagen tegen duiker knalt in Heuvelland

Een voertuig raakte woensdagavond rond 17 uur van de weg op de landelijke Rijselstraat bij de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate.

In de buurt van het kruispunt met de Kaleutestraat kwam de Mercedes terecht tegen een duiker in de gracht. De wagen werd door de afsluiting van een weide gekatapulteerd en kwam op het dak tot stilstand in de weide. Omdat er sprake was van rook uit het wrak, werd Brandweer Westhoek opgeroepen voor een voertuigbrand. Ter plaatse bleek de bestuurder, een Fransman van 29 jaar uit Komen-Waasten, in levensgevaar. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis en zijn toestand is intussen gestabiliseerd. (TP)

·