Franse bestuurder belandt met wagen in pikdonker veld nadat hij bocht mist in De Haan

De hulpdiensten rukten zondagavond uit voor een wagen die in de donkere Zandstraat in Klemskerke bij De Haan naast de rijbaan in een veld belandde.

Dat gebeurde even voor 18:00 uur. De bestuurder van de wagen met Franse nummerplaat reed in de Zandstraat waar geen openbare verlichting brandde.

In één van de bochten raakte de bestuurder met zijn wielen in de berm, waarna de wagen aan het slippen ging en uiteindelijk tot stilstand kwam in het veld.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de bestuurder kreeg de nodige verzorging, maar grote verwondingen waren er niet. De politie deed de nodige vaststellingen.

(JVMA)