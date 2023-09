Frans koppel en Engelse motard gewond bij twee ongevallen in Poperinge en Wijtschate

Op het grondgebied van politiezone Arro Ieper gebeurden zaterdag rond de middag op quasi hetzelfde moment twee ongevallen in Poperinge en Wijtschate. Daarbij vielen vier gewonden: drie lichtgewonden en een zwaargewonde. In het laatste geval gaat het om een man die bij het ongeval in Poperinge bevrijd moest worden.

Beide ongevallen gebeurden zaterdag rond 11.50 uur. Het zwaarste ongeval vond plaats in de Frans-Vlaanderenweg in Poperinge. “Het ging om een aanrijding tussen twee personenwagens in de Frans-Vlaanderenweg ter hoogte van het kruispunt met de Boescheepseweg”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper. “Een 77-jarige man uit Poperinge kwam er met zijn Peugeot 508 vanuit die Boescheepseweg en had het voertuig dat van rechts kwam niet gezien. Op die weg reed een Frans koppel in hun Dacia. Aan het stuur zat een 51-jarige man en naast hem een 50-jarige vrouw. De Dacia werd aangereden, ging over de kop en kwam terug tot stilstand op de wielen. De bestuurder zat gekneld in zijn wagen en moest door de brandweer bevrijd worden. Hij raakte zwaargewond maar verkeert volgens de MUG-arts niet in levensgevaar. Zowel hij als zijn vrouw werden naar het ziekenhuis gebracht. De andere man raakte lichtgewond.” Door het ongeval was de verbindingsweg een tijdlang afgesloten. De brandweer moest ook nog brokstukken en schade aan een verkeersbord en de middengeleider opruimen.

Engelse motard

Het ander ongeval gebeurde eveneens rond 11.50 uur in de Rijselstraat in Wijtschate. Daar was een groep van vijf motorrijders uit het Verenigd Koninkrijk bezig met een rondrit toen het verkeerd ging. Een van de vijf maakte een verkeerd manoeuvre en kwam daardoor in aanrijding met een andere motorrijder. Beiden kwamen ten val maar enkel de eerste raakte daarbij lichtgewond. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse om hem te verzorgen. Ook de politie kwam ter plaatse en de motorrijders gaven aan de schade onderling zelf te regelen. (JH)