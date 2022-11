Flink wat fileleed op E403 door gekantelde truck vol kiwi’s en tweede ongeval

Op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout was er zondag heel wat fileleed na twee ongevallen. Een truck geladen met kiwi’s was er in de gracht beland en in de file die daarop ontstond, botsten enkele wagens op elkaar. De hinder duurde tot laat zondagnamiddag.

Het eerste ongeval gebeurde rond 10.30 uur, op het stuk snelweg tussen de afritten van Lichtervelde en Torhout. Een Servische trucker reed met zijn oplegger in de richting van Brugge, maar week plots van zijn rijbaan af. De truck eindigde in de gracht en doorploegde daarbij enkele tientallen meters van de zachte berm. Uiteindelijk kantelde de truck deels in een kleine beek. De trucker bleef daarbij ongedeerd.

Kiwi’s

De vrachtwagen bleek volgeladen te zijn met kiwi’s. Daardoor waren de takelwerken geen makkelijke klus. In afwachting van de takeldiensten waren beide rijstroken aanvankelijk nog beschikbaar. Tegen de middag ging de rechterrijstrook dicht en kwamen een verreiker en graafmachine ter plaatse.

Die laatste effende de zachte berm, opdat de takelwerken makkelijker zouden verlopen. De lading kiwi’s werd uit het vrachtruim gehaald en wordt momenteel overgeladen in een andere vrachtwagen. Die werken duren nog tot een eind in de namiddag. Daardoor is de rechterrijstrook afgesloten en ontstond algauw een file van enkele kilometers.

Tweede ongeval

Het was stapvoets rijden en rond 12.15 uur gebeurde in de staart van de file een tweede ongeval. Vlak aan de afrit van Lichtervelde botsten meerdere wagens tegen elkaar in een kop-staartaanrijding. Een ambulance snelde ter plaatse en de brandweer voorzag de nodige signalisatie. Daarbij was één rijstrook versperd. Daardoor ontstond al snel een nieuwe file van voor Lichtervelde. De wegpolitie deed bij beide ongevallen de vaststellingen.

