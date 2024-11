Fietsster (59) zwaargewond na aanrijding

Een 59-jarige fietsster uit Hooglede geraakte dinsdagochtend zwaargewond nadat ze werd aangereden op de rotonde aan de Bruggesteenweg en de Stationsstraat in Gits.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.15 uur. De vrouw uit Hooglede reed met haar fiets op de rotonde. Een 32-jarige man uit Torhout kwam vanuit de richting van zijn woonplaats de rotonde opgereden, maar merkte de vrouw te laat op. Het kwam tot een aanrijding waarna de vrouw ten val kwam. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden onmiddellijk ter plaatse.

De vrouw kreeg ter plaatse de eerste zorgen en werd overgebracht naar het ziekenhuis AZ Delta in Torhout. Ze was bij bewustzijn, maar had onder andere pijn aan haar hoofd en heup. De politie stuurde een ploeg ter plaatse. Doordat er een getuige was, was het onmiddellijk duidelijk wat er precies gebeurd was.