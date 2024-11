Fietsers naar ziekenhuis na aanrijding en valpartij

Twee fietsers moesten maandagmiddag naar het ziekenhuis van Torhout gebracht worden nadat ze lichtgewond raakten bij een aanrijding en een valpartij.

De aanrijding gebeurde maandagmiddag om 16.55 uur in de Koekelarestraat in Ichtegem. Daar kwam het tot een botsing tussen een bestelwagen, bestuurd door een 42-jarige man uit Gistel, en een fietser, een 44-jarige man uit Koekelare. De aanrijding gebeurde ter hoogte van de rotonde met de Sint-Bertinuslaan. De fietser kwam ten val en wordt lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis in Torhout.

Een kwartier later kwam ook een 70-jarige vrouw ten val met haar fiets in de Zwevezelestraat in Torhout. Dat gebeurde om 17.10 uur toen de vrouw bij het opstappen wellicht haar evenwicht verloor. Daar waren geen voertuigen bij betrokken. Ook die vrouw raakte lichtgewond en moest naar het ziekenhuis. (JH)