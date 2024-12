Fietser (49) gewond na aanrijding: “Geen levensgevaar, maar verwondingen aan de schouder”

Omstreeks 7 uur gebeurde in de Torhoutsesteenweg, op het kruispunt met de Lepemolenstraat in Zedelgem, een verkeersongeval. Een fietser liep daarbij verwondingen op en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde vlak voor de ochtendspits. Een fietser reed met zijn speedpedelec op de Torhoutsesteenweg in de richting van Loppem toen het misliep. “Het gaat om een 49-jarige man uit Wervik die in de richting van Loppem reed”, vertelt Lien Vermeersch, politiewoordvoerder van politiezone Het Houtsche. “Uit de tegenovergestelde richting kwam een personenwagen aangereden, bestuurd door een 55-jarige man uit Koksijde. Bij het indraaien naar de Schatting werd de fietser aangereden.”

De man kwam bij het ongeval zwaar ten val en raakte daarbij gewond. Meteen werden de hulpdiensten opgetrommeld en die waren snel ter plaatse. De ambulancediensten kregen versterking van de MUG. Uiteindelijk werd de man overgebracht naar het AZ Delta in Rumbeke. “Eerder door plaatsgebrek in Torhout”, klinkt het nog. “De man verkeerde echter niet in levensgevaar en zou verwondingen opgelopen hebben aan de schouder.”

Even verkeershinder

De politie deed de nodige vaststellingen van het ongeval en vatte alles samen in een proces-verbaal. Het verkeer moest even beurtelings over een rijstrook, maar als nel werd het kruispunt vrijgemaakt zodat de ochtendspits toch nog vlot kon verlopen.