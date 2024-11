Dronken chauffeur (62) belandt in gracht in Diksmuide: “Hij had geen rijbewijs bij”

Bij het West-Vlaamse Vladslo raakte zaterdagavond een auto van de weg. De chauffeur had te veel gedronken en had geen rijbewijs op zak.

Brandweer Westhoek werd afgelopen zaterdag rond 20:00 uur opgeroepen om een persoon te bevrijden uit een voertuig op de Gistelweg bij Vladslo, een dorp in Diksmuide.

Ter plaatse bleek het te gaan om een auto, die deels in de gracht was beland waardoor de deuren niet open raakten. Ter plaatse kreeg de man een medische controle in de ziekenwagen, maar hij was niet gewond. Dat bevestigt politiezone Polder.

Geen rijbewijs

De 62-jarige bestuurder uit Diksmuide had te veel gedronken. Zijn rijbewijs intrekken lukte niet onmiddellijk. “Want hij had geen bij”, klinkt het bij de politie.

(TP)