Dronken bestuurder richt ware ravage aan bij sporthal Kortemark: “Ramde paal, beplanting en tiental verkeersborden”

Een 32-jarige man richtte zaterdagavond een grote ravage aan bij een verkeersongeval in het centrum van Kortemark. De man uit Hooglede ramde een elektriciteitspaal, die afknakte, een tiental verkeersborden, vernielde wat aanplanting en liet brokstukken over de hele weg achter. Zelfs zijn motorblok hing uit de wagen. De man had teveel gedronken en is zijn rijbewijs kwijt.

Het verkeersongeval gebeurde zaterdagavond rond 22.30 uur in de Ichtegemstraat ter hoogte van de sporthal in Kortemark. “Het ging om een 32-jarige man uit Hooglede die richting centrum reed en plots van de weg af ging”, legt politiecommissaris Toon Fonteyne uit.

“De man raakte heel wat straatmeubilair alvorens tot stilstand te komen. Zijn Renault Megane raakte daarbij totaal vernield. Door de reeks botsingen hing het motorblok zelfs uit de wagen. Hij kon op eigen kracht uit zijn auto stappen waarna onze diensten ter plaatse kwamen.”

“Hij kon ons niet verklaren hoe het ongeval kon gebeuren. De man legde een positieve ademtest af en zijn rijbewijs, die hij niet bij zich had maar waarover hij wel beschikte, werd voor 15 dagen ingehouden.”

Grote ravage

De man raakte ook gewond. Er kwam een ziekenwagen ter plaatse en de dertiger werd overgebracht voor verzorging. Daarna werd de brandweer opgeroepen om talrijke brokstukken van de weg te rapen.

De ravage was dan ook groot. Eerst ramde de man een elektriciteitspaal, die afknakte en op de weg terechtkwam. Daarna denderde hij over het gras en raakte daar een tiental verkeersborden. Wegwijzers van de gemeente, borden van het fietspad, een voorrangsbord en een paal van De Lijn: alles sneuvelde.

Ook de beplanting moest er aan geloven en dan nog denderde de man in zijn auto verder om tot stilstand te komen op een grasperk naast een bushalte. De weg lag niet alleen bezaaid met brokstukken en motoronderdelen, maar ook met heel wat vloeistoffen.

De Ichtegemstraat werd daarom volledig afgesloten en pas drie uren later weer vrijgegeven. De elektriciteitspaal werd in die tijd ook vervangen.

(JH)