Dronken bestuurder (50) crasht met auto tegen boom in Bikschote

In het dorpje Bikschote, bij Langemark-Poelkapelle, gebeurde zaterdagochtend een zwaar ongeval. Een 50-jarige bestuurder verloor de controle over zijn wagen, dwarste de weg en botste tegen een boom. De man had te veel gedronken.

De hulpdiensten werden zaterdagmorgen rond 4.45 uur opgeroepen naar de Provincieweg, een gewestweg tussen de Westhoeksteden Ieper en Diksmuide. Bij Bikschote, een deelgemeente van Langemark-Poelkapelle, raakte een auto van zijn rijvak ter hoogte van het kruispunt met de Poeselstraat. Het voertuig belandde in de tegenovergestelde richting tegen een boom en kwam vervolgens tot stilstand op de rijbaan.

Brandweer Westhoek snelde ter plaatse om de bestuurder, een 50-jarige man uit Langemark-Poelkapelle, uit het wrak te bevrijden. Hij raakte niet-levensgevaarlijk gewond en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie voerde ter plaatse de nodige vaststellingen uit, waaruit bleek dat de bestuurder te veel had gedronken. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De brandweer ruimde enkele brokstukken op. De zwaar beschadigde wagen werd getakeld.

(DM)