Dronken bestuurder (44) ramt veiligheidsconstructie aan school en beschadigt twee wagens

Een 44-jarige man zorgde afgelopen nacht voor flink wat brokstukken op straat ter hoogte van de vrije basisschool in Oostduinkerke. Hij ramde twee veiligheidsconstructies met palen aan school en raakte nog twee geparkeerde auto’s. De man is zijn rijbewijs kwijt.

Het verkeersongeval gebeurde donderdagnacht om 3.40 uur in de Vrijheidstraat ter hoogte van de vrije basisschool in Oostduinkerke. Een 44-jarige man uit Middelkerke reed er in benevelde toestand rond in zijn Volkswagen Caddy toen hij om een onduidelijke reden van zijn rijbaan afweek en zwaar tegen twee veiligheidsconstructies met metalen palen knalde, die de schoolomgeving en fietsstalling moeten beschermen. Die constructies raakten totaal vernield. Na de botsing raakten ook nog een geparkeerde BMW en een geparkeerde Peugeot 308 beschadigd. Bij de ene is er schade aan de voorbumper, bij de andere aan het portier. De Volkswagen Caddy eindigde in het midden van de straat en was niet meer rijvaardig. De 44-jarige man werd naar het ziekenhuis gebracht met verwondingen aan het hoofd. De politie Westkust trok daarna zijn rijbewijs voor 15 dagen in wegens alcohol in het verkeer. De brandweer moest deze nacht nog heel wat brokstukken komen opruimen. (JH)