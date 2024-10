Drie wagens betrokken bij ongeval op Rijksweg in Roeselare

Op de Rijksweg in Beveren bij Roeselare gebeurde er donderdagmiddag omstreeks 14.15 uur een ongeval met drie wagens. Er geraakte niemand zwaargewond, maar de drie betrokken voertuigen moesten wel getakeld worden. Daardoor was er een tijdlang verkeershinder.

Donderdagmiddag reden de chauffeurs van twee Audi’s de Rijksweg af richting Roeselare. Net over het kruispunt met de Onledegoedstraat liep het echter verkeerd. Bij een manoeuvre begon één van de wagens plots te remmen, waarna de andere Audi er achteraan tegen reed. De bestuurder van een voertuig van Medicar, een Ieperse firma gespecialiseerd in ziekenvervoer, kon zijn voorligger niet meer ontwijken en reed op één van de Audi’s in. Bij het ongeval geraakte één van de inzittenden van de Audi’s, een vrouw, lichtgewond. Zij werd met pijn aan haar been overgebracht naar het ziekenhuis.

Verkeershinder

Na het ongeval snelden ook de politie en de brandweer ter plaatse. De rechter rijstrook van de Rijksweg werd afgesloten. Door het ongeval hadden onder andere het voertuig van Medicar een hoeveelheid autovloeistoffen verloren. De brandweer reinigde in afwachting van de aankomst van de takeldienst het wegdek. Drie takelwagens kwamen ter plaatse om de drie betrokken voertuigen te takelen. Door het voorval was er een tijdlang verkeershinder op de Rijksweg in de richting van Roeselare.