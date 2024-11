Drie gewonden bij zware klap op E403 in Torhout

Vrijdagavond rond 20 uur gebeurde op de E403 in Torhout een zwaar ongeval. Twee personenauto’s die in de richting van Brugge reden, kwamen met elkaar in botsing.

Beide wagens liepen zware schade op. In totaal werden drie mensen met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse en bracht de nodige signalisatie aan. De weg lag vol met brokstukken en moest ook gereinigd worden. De wegpolitie deed de nodige vaststellingen om de oorzaak van het ongeval te kunnen achterhalen.

Door het ongeluk was de weg deels versperd en moest het verkeer over de pechstrook rijden.

