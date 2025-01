Drie bestelwagens en twee auto’s getakeld na spectaculaire reeks ongevallen in Wevelgem

Langs de E403 in Wevelgem is zondagmiddag een spectaculaire reeks ongevallen gebeurd. In totaal raakten vijf auto’s betrokken. Als bij wonder moest slechts een persoon ter controle naar het ziekenhuis.

Rond 13.15 uur reed een zwarte bestelwagen op de E403 in de richting van Roeselare. Volgens de brandweer kampte de wagen met technische problemen en reed hij erg traag op de rechterrijstrook. Een witte bestelwagen schatte dit verkeerd in en reed achteraan in op de andere wagen.

Kettingreactie

De zwarte bestelwagen werd van de snelweg geslingerd en belandde op zijn zijkant in de berm. Beide bestelwagens raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Dit eerste ongeval zette echter een kleine kettingreactie in gang waarbij nog enkele wagens betrokken raakten.

Een bestuurder op de middenstrook zag het ongeval achter zich gebeuren en week in een reflex uit naar rechts. Daar reed echter nog een witte bestelwagen die van de snelweg geduwd werd en op zijn beurt in het struikgewas belandde. In de chaos raakte ook nog een vijfde auto beschadigd.

In totaal waren zeven personen betrokken bij de aanrijdingen maar als bij wonder moest slechts één persoon ter controle naar het ziekenhuis, de anderen bleven ongedeerd. Alle wagens moesten getakeld worden. Tijdens deze werken was de rechterrijstrook van de E403 geruime tijd plaatselijk afgesloten.