Defecte vrachtwaren zorgt urenlang voor verkeershinder

Door een defecte vrachtwagen was er donderdagmiddag enkele uren lang verkeershinder in de omgeving van de Meensesteenweg en de Rijksweg.

Een vrachtwagenchauffeur was donderdagmiddag omstreeks 14 uur met zijn gevaarte met aanhangwagen op weg, toen het voertuig plots een probleem kende. De vrachtwagen viel stil op de plek waar autobestuurders vanuit de Meensesteenweg de Rijksweg richting Izegem oprijden. De politie sloot die afslag af en een gespecialiseerde takelfirma werd ingeschakeld. Door het voorval was er een tijdlang verkeershinder. Omstreeks 17 uur was de vrachtwagen getakeld en kon het verkeer terug vlotter verder.