Chauffeur van tractor vliegt door raampje als gevaarte kantelt in gracht in Merkem

De hulpdiensten werden donderdagochtend opgeroepen voor een ernstig ongeval met een tractor in Merkem, bij Houthulst. De bestuurder van een tractor week uit voor een wagen, belandde in de gracht en in een maïsveld, en vloog door de klap door het zijraampje van zijn cabine. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanhangwagen geladen met twee ton maïs kantelde.

Het verkeersongeval gebeurde om 10.05 uur in de landelijke Hoge Ieperweg in Merkem. De bestuurder van een tractor met aanhangwagen moest plots na een bocht uitwijken voor een auto. Die kon zijn remmen nog vol dichtgooien en een botsing vermijden, maar de tractorchauffeur had minder geluk. De tractor belandde in de gracht waarna de aanhangwagen kantelde en de tractor naar binnen plooide. Zo kwam het gevaarte over de gracht terecht met de neus in het maïsveld.

Gewond naar ziekenhuis

“De automobilist belde onmiddellijk de hulpdiensten op met de melding dat er een persoon geklemd zat en bevrijd moest worden”, zegt brandweerkapitein Gino Crombez. “Maar toen bleek dat de chauffeur door de impact door het zijraampje van zijn cabine was gevlogen. Hij kwam gelukkig in de zachte berm terecht. De man werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. De aanhangwagen was geladen met twee ton maïs en kantelde.”

De landbouwers zorgden er zelf voor dat een kraan ter plaatse kwam om de aanhangwagen terug recht te zetten. Daarna moest de maïs nog opgeruimd worden. De Hoge Ieperweg was lange tijd afgesloten voor het verkeer. De politie Polder deed de vaststellingen. (JH)