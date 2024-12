Brommobiel weggeslingerd bij ongeval: brandweer bevrijdt oudere dame

Bij Ieper gebeurde zaterdagmiddag een ongeval, waarbij een brommobiel met een oudere dame kantelde. De brandweer moest haar uit het voertuig bevrijden. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper was het een ongeval zonder gewonden. “Er is een Europees aanrijdingsformulier ingevuld”, laat politiewoordvoerder Glenn Verdru weten.

De hulpdiensten moesten zaterdag even voor de middag uitrukken naar de Poperingseweg tussen het stadscentrum van Ieper en deelgemeente Vlamertinge. Ter hoogte van de brug met op- en afritten van de Noorderring was een aanrijding gebeurd tussen twee voertuigen. Brandweer Westhoek werd opgeroepen om een persoon te bevrijden uit het voertuig.

Begrensde snelheid

“Het ging om een brommobiel van het merk Aixam, een wagentje met begrensde snelheid”, verduidelijkt kapitein Dirk Vandekerckhove van Brandweer Westhoek. “Dit autootje reed van de afrit van de Noorderring en wou de Poperingseweg opdraaien, maar kwam daar in aanrijding met een BMW.”

Ambulance ter plaatse

Mogelijk raakte de dame verblind door de zon. “Haar Aixam werd weggeslingerd en kantelde op een zijkant”, aldus Vandekerckhove. “We konden haar uit het voertuig bevrijden zonder zware verwondingen. We hebben een ruit verwijderd en haar langs de achterkant uit de wagen gehaald. Een ambulance kwam ter plaatse en diende de eerste zorgen toe, de dame wou niet mee naar het ziekenhuis. Haar auto werd getakeld. De BMW liep lichte schade op en de inzittenden leken niet gewond. In afwachting van de takelwerken zorgden we met de brandweer nog voor signalisatie.” (TP)