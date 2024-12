Bromfietser speelt rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed van alcohol en drugs ten val komt

Een 23-jarige man uit De Panne speelde donderdagavond zijn rijbewijs kwijt na een verkeersongeval.

De man kwam om 20.10 uur ten val in de Veurnekeiweg in Adinkerke met zijn bromfiets. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij de val. De man werd met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor een medische controle. Zijn rijbewijs werd door de politiediensten voor de duur van 12 uur ingetrokken ingevolge alcohol en drugs in het verkeer. Hij werd ook in het bezit gevonden van een kleine hoeveelheid verdovende middelen. (JH)