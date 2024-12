Brandweer ruimt kilometerslang oliespoor tussen Passendale en Roeselare

Twee brandweerzones moesten vrijdagochtend een kilometerslang oliespoor opruimen tussen Passendale en Roeselare.

Het zou gaan om een lek in de brandstofleiding van een tractor, die van de veiling kwam in Roeselare. Het spoor liep tot aan een hersteldienst in de Zonnebeekse deelgemeente Passendale. De brandweerzones Midwest en Westhoek werden opgeroepen om het kilometerslang oliespoor op te ruimen. Volgens de eerste informatie van politiezone Arro Ieper nam de vervuiler zelf contact op.

“Bij ons kwam de eerste melding binnen om 6.37 uur”, verklaart Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “Wij hebben een tankwagen, autopomp en signalisatiewagen ingezet. Een van onze officieren overlegde met brandweerzone Midwest om de gezamenlijke interventie te coördineren.” (TP)