Brandweer ruimt brokstukken op nadat verhuisauto op Franse zoutstrooier knalt op E40

Op de E40 in Adinkerke gebeurde woensdagochtend vroeg een ongeval waarbij een Franse zoutstrooier betrokken was. Een verhuiswagen knalde achteraan in op de vrachtwagen en verloor daarbij wat huisraad en brokstukken.

Het verkeersongeval gebeurde woensdagochtend rond 4.30 uur vlak voor de Franse grens op de E40 in Adinkerke. Een Franse zoutstrooier had net tot aan de grens in Frankrijk gestrooid en reed daarna België in om te draaien aan de af- en oprit van Adinkerke. Hij reed er aan lage snelheid richting grens om daar zijn werkzaamheden verder te zetten, maar dat had de bestuurder van een lichte vrachtauto niet opgemerkt. Aan het stuur van de verhuiswagen zat een Slovaakse bestuurder. Hij reed eveneens richting grens, maar was in slaap gevallen.

Brokstukken en huisraad over de weg

In het laadruim zaten onder het zeil onder andere meubels en ander huisraad. Er volgde een klap waarbij de verhuisauto zware schade opliep. Daarbij vielen evenwel geen gewonden. De brandweer werd opgeroepen om brokstukken en huisraad van de toegetakelde verhuiswagen op te ruimen. Alle huisraad moest uit de lichte vrachtauto gehaald worden en worden overgeladen in een ander voertuig, die op een parallelweg stond. Daarbij moest de wegpolitie een rijstrook van de snelweg ook afsluiten.

De vrachtwagen van de Franse zoutstrooier liep weinig schade op, maar omdat het achterwiel geblokkeerd zat tegen de ingedeukte achterbumper moest die door takelfirma Degrave ook getakeld worden. Ook de verhuisauto werd getakeld. (JH)