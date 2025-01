Brandweer moet garages stutten in Rumbeke nadat BMW uitglijdt in bocht

In een rustige woonwijk in Rumbeke is zondagochtend een auto tegen twee garageboxen gereden. De schade is aanzienlijk, de brandweer moest de garages komen stutten. Wellicht werd de chauffeur verschalkt door een ijsplek in een bocht.

Het ongeval deed zich voor rond 11.15 uur in de Lekkenstraat. De bestuurder van een zware BMW reed in de richting van Lekkensgoed, de centrale straat van de woonwijk, maar verloor plots de controle over het stuur.

De bestuurder zelf bleef ongedeerd maar de schade is groot. De neus van zijn wagen raakte helemaal verhakkeld en het rechtervoorwiel brak ei zo na af. De grootste schade werd echter geleden door het gebouwtje met twee garageboxen. De man botste er net in het midden tegen waardoor beide garages zwaar beschadigd raakten.

Instortingsgevaar

Enkele bakstenen van de gevel kwamen naar beneden en er werd gevreesd voor instortingsgevaar. De brandweer kwam uit voorzorg beide garagepoorten stutten en plaatste dranghekkens over het voetpad.

“Gelukkig stond mijn auto niet binnen”, aldus de huurder van een van de garages. “Anders kon ik die niet meer buitenrijden. Voor de zon hier op de straat zat, was het hier inderdaad erg glad. Het zal nu wachten zijn op de verzekering om alles te regelen, voorlopig kunnen we niet in onze garageboxen.”