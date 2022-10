Bestuurder zit geklemd nadat hij met auto in gracht terechtkomt

Kort voor het middaguur raakte een auto betrokken in een merkwaardig ongeval in de Pladijsstraat. De bestuurder moest door de brandweer worden bevrijd en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Een kleine stadswagen, beperkte blikschade en een geknelde bestuurder. De hulpdiensten kregen rond 11:45 uur een niet alledaagse interventie geserveerd. De chauffeur van de kleine Peugeot reed in de Pladijsstraat en week plots van zijn rijvak af. Hij kwam in de gracht aan de overkant van de rijbaan terecht en kon zelf niet meer uit zijn wagen klauteren.

“Werd hij onwel of heeft dit ongeval een andere oorzaak? Dat zal het onderzoek van de politie moeten uitwijzen,” klonk het bij de officier van de brandweer nadien. “Op zich raakte die oudere heer ook niet echt gekwetst. Een grondige controle van de ambulanciers maakte duidelijk dat de man geen uiterlijke tekenen van kwetsuren had. Toch werd er besloten hem naar het ziekenhuis over te brengen, zodat artsen hem aan een complete medische controle konden onderwerpen.”

Hoewel de omvang van het ongeval beperkt bleef, moest de brandweer wel helpen met het bevrijden van de chauffeur. “De wagen schoof in de gracht, waardoor de man zijn deur niet meer kon openen”, ging het verder. “Er was dus wat klim- en klauterwerk van onze mensen nodig om de heer uit de auto te loodsen maar er moest niet worden gesneden.”

De wagen werd door een takeldienst geborgen en z al kunnen worden hersteld. Het voorval zorgde er wel voor dat de Pladijsstraat een tijd voor het verkeer werd afgesloten.