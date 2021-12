Bestuurder slipt op Sint-Maartensplein Koekelare en rijdt tegen gevel restaurant

Een jonge bestuurder is zondagmiddag op tweede kerstdag met zijn wagen geslipt op het Sint-Maartensplein in Koekelare. De wagen boorde zich tegen de gevel van restaurant ‘t Vosmotje.

Het ongeval gebeurde rond 16.20 uur zondagmiddag. Een jonge bestuurder kwam met zijn Renault Clio van het Sint-Maartensplein gereden en wou de bocht op het plein naar rechts nemen ter hoogte van de Brouwerijstraat. Om een onduidelijke reden ging dat helemaal verkeerd en ging de wagen aan het slippen.

Wellicht reed de bestuurder te snel en liet hij zich verrassen op het natte wegdek. Het regende ook licht. De Renault Clio ging van de weg af, ramde een massieve paal en boorde zich met de neus tegen de gevel van restaurant ‘t Vosmotje. Dat restaurant is momenteel gesloten omdat de eigenaars in verlof zijn. De schade aan de gevel van het restaurant valt gelukkig mee.

De schade aan de wagen, nog een nieuw exemplaar, is stukken groter. De neus werd geraakt bij het rammen van de gevel maar vooral de flank liep schade op door het raken van de massieve paal. Of de wagen nog te herstellen valt is niet duidelijk.

De bestuurder raakte niet gewond maar er kwam toch een ziekenwagen ter plaatse voor een medische check-up. Daarna werd de bestuurder verhoord door de politie. De brandweer van Koekelare werd opgeroepen voor instortingsgevaar maar moest uiteindelijk niet ingrijpen. De gevel was nog helemaal stabiel.

Het ongeval lokte zondagmiddag tientallen kijklustigen. Bijna drie jaar geleden, in januari 2019, werd t’ Vosmotje nog getroffen door een zware brand op de benedenverdieping. De brandschade was er groot en het restaurant was toen weken dicht.

(JH)