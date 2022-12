Bestuurder ramt etalage van fotografiezaak Marc in Koekelare en pleegt vluchtmisdrijf

Een onbekende bestuurder reed woensdagnacht de etalage van fotografie Marc Vinckier (61) in Koekelare aan diggelen. Hij of zij pleegde nadien vluchtmisdrijf. “Ik hoorde een enorme klap en glasgerinkel en dacht aan inbrekers, tot ik de schade zag”, vertelt Marc, die hoopt dat de dader gevat wordt.

De aanrijding in de fotografiewinkel van Marc, gelegen in de Moerestraat aan het Fransmans Plein gebeurde tussen 2.30 uur en 2.45 uur. Marc lag op dat moment te slapen en werd wakker van een grote klap. “Meteen na die klap hoorde ik gerinkel van brekend glas”, vertelt Marc. “Dus eigenlijk dacht ik dat het om inbrekers gingen die binnengedrongen waren. Ik besloot naar beneden te spurten en alle lichten aan te steken om eventuele inbrekers te verjagen. Beneden zag ik niets, tot ik de schade vooraan zag.”

Vluchtmisdrijf

Toen Marc dichter ging kijken merkte hij op dat de hele gevel van een van de etalages naar binnen was geduwd. “Daarna ging ik buiten kijken maar er was geen voertuig meer te bespeuren. Ik zie dat de gevel iets hoger werd geraakt dus vermoed dat het om een SUV of een bestelwagen moet gaan. Die wellicht uit de bocht is gegaan. Zelf heb ik het jammer genoeg niet op beeld want mijn bewakingscamera’s zijn gericht op de voordeur. Daarna belde ik de politie die ter plaatse gekomen is maar eigenlijk konden ze niet veel doen. Het gaat om vluchtmisdrijf en er werd geen auto meer gevonden in de buurt. Ik hoop dat ze de dader alsnog kunnen vinden. Ik vind het ongelofelijk dat sommige mensen totaal hun verantwoordelijkheid niet opnemen. Ik ben absoluut de kwaadste niet. Dit had zo geregeld kunnen worden.”

Eindejaarsdrukte

Ondanks de schade besloot Marc zijn zaak toch te openen. “Iedereen kan immers nog binnen en de schade is enkel vooraan. Die is wel groot: de hele gevel werd ingeduwd, het dubbel raam vloog uit het kozijn en is volledig gebarsten en de etalage is vernield. Ook de rolluik is stuk. Ik zal kijken om alles dicht te timmeren anders staat het hier open. De verzekering komt ook langs maar wellicht zal het een tijdje duren eer alles hersteld is. Momenteel is het druk omwille van eindejaar. Mensen komen nog langs voor bestellingen of voor een kader of cadeautje. Volgend jaar bestaat mijn winkel 41 jaar. Fotografiewinkel zoals deze zijn eigenlijk een uitstervend ras. Ik verkoop ook nog vaste telefoons, dat vind je elders bijna niet meer. Maar ik ben nog van plan enkele jaren verder te doen.” De politie speurde donderdag meermaals de omgeving af en onderzoekt camerabeelden. De schoondochter van Marc verspreidde ook een oproep naar getuigen op sociale media. Wie tips heeft belt best de politie.