Bestuurder naar ziekenhuis nadat Volkswagen inrijdt op file in Sint-Eloois-Vijve

Een zwarte Volkswagen reed vrijdag om 15.00 uur in op een file aan de lichten op de Gentseweg richting Zulte. Daardoor schoof een zwarte Audi A3 door en raakte de voorligger. De bestuurder van de Volkswagen werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht.

De bestuurster van een zwarte Audi A3 had haar haar dertigste verjaardag anders voorgesteld. Toen ze met haar moeder aan de lichten stond te wachten, werd ze immers aangereden door een Volkswagen.

Feest gaat door

“Het zal wat later zijn, maar het feestje vanavond gaat nog door”, klonk het toch positief. Haar wagen moest getakeld worden. De jarige en haar 63-jarige moeder, die naast haar zat, komen er met de schrik van af. “Ik zal thuis zo snel mogelijk weer in de auto moeten kruipen”, zegt de moeder. “Ik was al wat bang om in de auto te zitten, ik moet zien dat ik nu niet helemaal niet meer durf. Daar ben ik nog te jong voor.”

De bestuurder van de Volkswagen werd lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. De voorkant van zijn voertuig raakte zwaar beschadigd en lekte koelvloeistof. De brandweer ruimde die meteen op en tegen 16 uur was de weg weer vrij.

(JF)