Bestuurder bestelwagen zwaargewond na botsing met vrachtwagen op E17

De bestuurder van een bestelwagen is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een ongeval op de E17 ter hoogte van Deerlijk. Hij reed achteraan in op een vrachtwagen. “Toen ik hem zag rijden, dacht ik al: daar horen we nog van”, zegt een getuige.

De automobilist was met zijn bestelwagen met Franse nummerplaten rond 7.15 uur ’s morgens onderweg richting Kortrijk op de E17. Hij vertoonde al enige tijd bizar rijgedrag volgens getuigen. “Ik reed achter hem sinds Waregem en hij viel me toen al op”, zegt de vrouw die het ongeval zag gebeuren.

“Hij schakelde zijn lichten uit, legde ze dan weer aan, zwalpte heen en weer , vertraagde en versnelde constant. Hij reed heel snel, ik kon hem niet bijhouden. Toen ik hem zag passeren, dacht ik al bij mezelf dat we nog van die bestelwagen zouden horen. Niet veel later zag ik hem vliegen.”

Aanrijding

De chauffeur was achteraan ingereden op een vrachtwagen. Die reed op het rechtse rijvak, maar werd aan de rechterkant van zijn oplegger geraakt. “Ik voelde een tik en ging in de remmen”, getuigt de vrachtwagenchauffeur. “Vervolgens zag ik die bestelwagen mij nog langs rechts voorbij schieten.”

Daarbij raakte de bestelwagen de benzinetank van de vrachtwagen. Die lekte over een afstand van ruim 100 meter brandstof voor de chauffeur zich op de pechstrook kon zetten.

De bestuurder van de bestelwagen verloor door de aanrijding met de vrachtwagen de controle over het stuur en eindigde tegen de middenberm. De schade aan zijn bestelwagen is groot en de chauffeur raakte zwaargewond. Metalen onderdelen van de vrachtwagen waren dwars door zijn voorruit gegaan.

De vrouw die eerst achter hem reed, stopte als eerste om de man te helpen. “De ene kant van zijn gezicht was helemaal weg”, huivert de vrouw. “Ik heb bij hem gezeten tot de hulpdiensten kwamen.”

Verkeershinder

Door het ongeval zijn twee rijstroken van de E17 afgesloten. Het opruimen van de brokstukken en de gelekte brandstof kan nog geruime tijd duren.