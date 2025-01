Bestuurder (43) eindigt dronken in gracht met kind (10) en bejaarde (78) op achterbank

Een 43-jarige man uit Zedelgem speelde eind vorige week zijn rijbewijs kwijt nadat hij onder invloed een ongeval veroorzaakte in de Bruggestraat in Torhout.

De man reed donderdagmiddag in de richting van het centrum van Torhout, verloor de controle over zijn stuur en belandde aan de andere kant van de baan in de gracht. Hij raakte daarbij niet gewond.

Het erge is dat de man niet alleen onder invloed van alcohol was maar dat er in zijn auto ook nog een 78-jarige man uit Zedelgem en een 10-jarige jongen uit Jabbeke als passagiers zaten. Ook zij bleven gelukkig ongedeerd.

De bestuurder weigerde bij de komst van de politie zelfs een ademtest af te leggen. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Zijn wagen werd getakeld.

(JH)