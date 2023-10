Bestuurder (27) gewond na klap tegen duiker in Oostvleterenstraat in Woesten

In de Oostvleterenstraat in Woesten raakte een 27-jarige man zondagavond betrokken bij een verkeersongeval. De bestuurder kwam met zijn wagen tegen een stenen duiker terecht om uiteindelijk tegen een haag tot stilstand te komen.

De hulpdiensten werden zondag om 19.55 uur opgeroepen voor een verkeersongeval in de Oostvleterenstraat in Woesten. Een bestuurder, aan het stuur van een Volvo, reed in de richting van Oostvleteren. Ter hoogte van de Halve Reningestraat ging het op een bepaald moment mis. De 27-jarige man uit Vleteren ging om onbekende reden hevig in de remmen. Hij week nadien van zijn rijbaan af om in de gracht tegen een stenen duiker te knallen. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een haag.

De brandweer van de zone Westhoek werd opgeroepen omdat er rookontwikkeling uit de wagen kwam, maar dat bleek vrij beperkt. De man was de enige inzittende en raakte volgens de vaststellingen van de politie van de zone Arro Ieper gewond. Hij legde een negatieve ademtest af. De hulpdiensten brachten hem onder MUG-begeleiding naar het ziekenhuis.

De oorzaak van de crash is niet duidelijk. Het voertuig raakte vooraan zwaar beschadigd en moest worden getakeld. De brandweer bleef ter plaatse om het verkeer te regelen en brokstukken op te ruimen. Daardoor moest het verkeer beurtelings over één rijbaan passeren. (DM)