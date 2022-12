Bestelwagen rijdt tegen Sint-Lucasschool in centrum Zonnebeke

Aan de overkant van de Zonnebeekse markt en het gemeentehuis raakte donderdagnacht een bestelwagen van de weg. Het voertuig reed een lege parking over en belandde tegen de poort van de voormalige Sint-Lucasschool. Door de aanrijding ontstond een gaslek en werden enkele buurtbewoners geëvacueerd.

Een bestelwagen knalde in de nacht van donderdag op vrijdag tegen de voormalige Sint-Lucasschool aan het begin van de Langemarkstraat in het centrum van Zonnebeke. Volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper, die de melding binnenkreeg om kwart voor vier, zou de bestuurster in slaap gevallen zijn.

Het voertuig reed de lege parking over en knalde tegen de poort van het leegstaand gebouw. De bestuurster was een vrouw 26 jaar uit Zonnebeke. Ze liep lichte verwondingen op en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Door de aanrijding was ook een gasmeter geraakt, die zich achter de ingedeukte poort bevond. “De gasmeter was volledig afgebroken en het portaal van de school werd gevuld met gas. Het portaal is open langs twee kanten, waardoor de ophoping van gas beperkt bleef”, zegt Lieven Delva, brandweerkapitein en overste van post Zonnebeke binnen brandweerzone Westhoek.

Een grote ontruiming van de buurt was niet nodig. Enkel de bewoners in het huis naast de school werden even geëvacueerd uit voorzorg. Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse om het lek te dichten. “Dat gebeurde eerst voorlopig. Pas nadat de brandweer het voertuig en de poort verwijderd hadden, kon het lek definitief gedicht worden”, aldus Delva. “De poort is kapot, maar er is geen schade aan het gebouw zelf.”

Het betrokken voertuig was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Het gemeentebestuur van Zonnebeke maakte vorig jaar bekend dat de Sint-Lucasschool door de dekenij verkocht werd aan een fietsenhandelaar uit de buurt.

“Ik ben blij dat de betrokken handelaar beloofde om de Sint-Lucasschool in zijn oude glorie te herstellen”, verklaarde burgemeester Dirk Sioen (#TEAM8980) toen. De gemeente verleende intussen een omgevingsvergunning voor verbouwingen aan het pand.

Het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed duidde het neogotisch gebouw sinds 2009 aan als vastgesteld bouwkundig erfgoed. Volgens het agentschap werd de school van 1920 tot 1922 gebouwd op initiatief van de toenmalige pastoor G. Lammens, pionier van de wederopbouw in Zonnebeke.

“Een voorbeeld van de sociaal-culturele bekommernissen van de plaatselijke geestelijke overheid in de moeilijke naoorlogse jaren”, klinkt het. De trapgevels en het hoektorentje herinneren aan het vooroorlogse gemeentehuis.

In de decennia voor de verkoop aan de fietshandelaar werd de voormalige school gebruikt als repetitieruimte door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia. (TP)