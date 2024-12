Bestelwagen belandt in de gracht op E403

Vrijdagmorgen even voor 10.30 uur gebeurde op de E403 in Loppem een ongeval. Een bestelwagen belandde er, om nog onbekende reden, in de gracht.

Door een nog onbekende reden verloor de bestuurder van een bestelwagen – die in de richting van Kortrijk reed – de controle over zijn voertuig, ging van de weg af en belandde in de gracht. De bestuurder werd met een ziekenwagen naar het ziekenhuis overgebracht.

© JVM

Door het ongeval was er file vanaf het verkeersknooppunt in Brugge. De bestelwagen diende getakeld te worden. Voor zover bekend waren er geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.

© JVM